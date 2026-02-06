Українська правда
Бойкот зірки перетворився у фарт: Аль-Наср переміг у другому матчі поспіль без Роналду

Софія Кулай — 6 лютого 2026, 22:12
У п'ятницю, 6 лютого, Аль-Наср провів матч проти Аль-Іттіхад у рамках 20 туру Про-ліги Саудівської Аравії.

У заявці "Лицарів Неджда" вдруге поспіль не знайшлось місця головній зірці команди Кріштіану Роналду, який продовжив свій бойкот.

Навіть без португальця Аль-Наср здобув домашню перемогу завдяки пізнім результативним ударам Садіо Мане та Анджело Габріеля.

Про-ліга Саудівської Аравії
20-й тур, 6 лютого

Аль-Наср – Аль-Іттіхад 2:0 (0:0)

Голи: Мане, 84 (п), Габріель, 90+6

Завдяки цьому успіху Аль-Наср набрав вже 49 балів та продовжує "дихати у спину" лідеру поточного сезону-2025/26 Аль-Хіляль, у якого 50 очок.

Нагадаємо, що Роналду незадоволений трансферною політикою клубу. Кріштіану навіть готовий покинути Саудівську Аравію. ЗМІ вже почали називати ймовірні варіанти продовження кар'єри португальця, серед яких є МЛС та якийсь європейський чемпіонат.

Додамо, що зірковий форвард виступає у Саудівській Аравії з 2023-го. Відтоді зіграв за Аль-Насра 127 ігор, у яких забив 111 голів та віддав 22 асисти.

Контракт португальського гравця з саудівським клубом розрахований до кінця червня 2027 року. Після закінчення угоди Роналду може повішати бутси на цвях.

