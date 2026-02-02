Роналду оголосив бойкот: Кріштіану відмовляється грати за Аль-Наср через дії власників – ЗМІ

Зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду вирішив пропустити найближчий матч своєї команди проти Аль-Ріяда, запланований на понеділок в рамках 20-го туру чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє A Bola.

Вчинок португальця є формою протесту проти керівництва клубу та суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF).

Інформація у ЗМІ про те, що Роналду отримав відпочинок перед важливим поєдинком проти Аль-Іттіхада, не відповідає дійсності. За даними джерела, 41-річний форвард незадоволений тим, як фонд PIF керує клубом.

Роналду скаржиться на відсутність інвестицій у команду. Єдиним зимовим новачком став 21-річний іракський хавбек Хайдер Абдулкарім.

Гнів Роналду підігріває активність головного конкурента – Аль-Хіляля під керівництвом Сімоне Індзагі, який на тлі економії Аль-Насра проводить більш продуктивну кампанію: "сині" підписали Пабло Марі (2 млн євро), купують Кадера Мейте та Саймона Буябре (по 30 млн євро).

Зауважимо, що Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) – один із найбільших у світі фонд з активами близько $925 млрд. Заснований у 1971 році для інвестування державних коштів, з 2015 року він перебуває під контролем принца Мухаммеда ібн Салмана.

Нагадаємо, що за інформацією інсайдера Ніколи Скіри, Аль-Хіляль наразі готує трансфер колишнього одноклубника Роналду Каріма Бензема.