Аль-Хіляль готовий переключитися на гравців Ліверпуля та МЮ після невдачі з Осімгеном
Джейдон Санчо
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Аль-Хіляль має низку футбольних імен у своєму списку, яких він збирається придбати цього літа.
Про це повідомляє FootMercato.
Згідно з джерелом, після невдалої спроби домовитися з Віктором Осімгеном, саудівський клуб збирається переключитися на альтернативні варіанти, на чолі яких стоїть форвард Спортинга Віктор Дьокереш.
Серед інших кандидатів у цьому списку фігурують такі імена, як Дарвін Нуньєс, Луїс Діас (обидва – Ліверпуль), Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед) та Сон Хин Мін (Тоттенгем).
Аль-Хіляль також намагатиметься вмовити приєднатися до свого проєкту хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілву.
Нагадаємо, що Аль-Хіляль вже отримав нового головного тренера в особі Сімоне Індзагі.