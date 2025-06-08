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Аль-Хіляль готовий переключитися на гравців Ліверпуля та МЮ після невдачі з Осімгеном

Олексій Погорелов — 8 червня 2025, 21:40
Аль-Хіляль готовий переключитися на гравців Ліверпуля та МЮ після невдачі з Осімгеном
Джейдон Санчо
Getty Images

Аль-Хіляль має низку футбольних імен у своєму списку, яких він збирається придбати цього літа.

Про це повідомляє FootMercato.

Згідно з джерелом, після невдалої спроби домовитися з Віктором Осімгеном, саудівський клуб збирається переключитися на альтернативні варіанти, на чолі яких стоїть форвард Спортинга Віктор Дьокереш.

Серед інших кандидатів у цьому списку фігурують такі імена, як Дарвін Нуньєс, Луїс Діас (обидва – Ліверпуль), Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед) та Сон Хин Мін (Тоттенгем).

Аль-Хіляль також намагатиметься вмовити приєднатися до свого проєкту хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

Нагадаємо, що Аль-Хіляль вже отримав нового головного тренера в особі Сімоне Індзагі.

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