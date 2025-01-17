Неймар: Мбаппе почав заздрити, коли у ПСЖ прийшов Мессі

Колишній нападник ПСЖ та Барселони Неймар розповів про ставлення Кіліана Мбаппе до Ліонеля Мессі.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Ні, Мбаппе мене не дратував. Я називав його "золотим хлопчиком". Втім, коли в команди прийшов Мессі, він почав дещо заздрити.



Дійсно, ми мали певний конфлікт, але швидко його вирішили. Я розмовляв з ним та допомагав стати топфутболістом.



Коли в клуб приїхав Ліонель, то він почав ревнувати мене до нього. З цього моменту почались зміни у його поведінці", – розповів Неймар.