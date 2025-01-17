Неймар: Мбаппе почав заздрити, коли у ПСЖ прийшов Мессі
Колишній нападник ПСЖ та Барселони Неймар розповів про ставлення Кіліана Мбаппе до Ліонеля Мессі.
Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.
"Ні, Мбаппе мене не дратував. Я називав його "золотим хлопчиком". Втім, коли в команди прийшов Мессі, він почав дещо заздрити.
Дійсно, ми мали певний конфлікт, але швидко його вирішили. Я розмовляв з ним та допомагав стати топфутболістом.
Коли в клуб приїхав Ліонель, то він почав ревнувати мене до нього. З цього моменту почались зміни у його поведінці", – розповів Неймар.
Нагадаємо, форвард протягом шести років виступав за французький ПСЖ. Разом зі столичним клубом він п'ять разів ставав чемпіоном Франції, чотири рази вигравав Суперкубок Франції, три рази – Кубок Франції, та двічі – Кубок ліги.
Раніше бразилець розповів, що йому завадило повністю розкритись у ПСЖ.