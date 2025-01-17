Неймар не потрапить до заявки Аль-Хіляля на другу частину сезону

Головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш повідомив, що вінгер клубу Неймар не потрапить до заявки команди на другу частину сезону-2024/25.

Слова 70-річного португальця наводить Фабріціо Романо.

"Ней не буде зареєстрований, але він зможе брати участь в азіатській Лізі чемпіонів. Він гравець світового класу. Але фізично Неймар вже не може виступати на тому рівні, який ми всі звикли бачити. Він все ще на контракті з Аль-Хілялем, і, можливо, він сам вирішуватиме своє майбутнє, а також адміністрація", – сказав Жезуш.

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Нагадаємо, що за півтора роки в Саудівській Аравії Неймар зіграв усього в семи матчах, відзначившись одним голом та трьома асистами.

Так сталося через дві травми, які вивели 32-річого бразильця з гри на більш ніж рік.

Раніше з'явилася інформація, що Неймар може опинитися в МЛС, де на нього претендує один з клубів.