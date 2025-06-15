Африканський Реал, 38-річний Мессі та українець з Лос-Анджелеса. Прев'ю клубного чемпіонату світу. Частина 1

Вже сьогодні в США розпочнеться оновлений клубний чемпіонат світу – ідея президента ФІФА Джанні Інфантіно, що зустріла дуже неоднозначну реакцію серед уболівальників.

32 клуби з усіх континентів будуть змагатися за величезні призові, що співставні з тими, які зараз у європейській Лізі чемпіонів.

Чемпіон розповідає, що потрібно знати про команди-учасниці турніру, і на кого варто звернути особливу увагу.

Група А

Порту

Що за команда?

Один з трьох історичних грандів Португалії.

Останній сезон "Драконам" не вдався: вони виграли лише Суперкубок у серпні 2024-го, а от з Кубка Португалії вибули від Морейренсе, з Ліги Європи – від Роми, у Прімейрі стали 3-ми, відставши від Спортинга на 11 очок.

На Порту тиснуть старі борги часів 40-річного президетства Пінту да Кошти. Андре Віллаш-Боаш, який виграв президентські вибори, намагається з ними впоратись, тому очікуємо на продажі.

Іспанський збірник Саму Омородіон і герой Португалії в фіналі Ліги націй Діогу Кошта – головні претенденти на скорий трансфер.

Хто тренер?

Мартін Ансельмі. Приходив взимку з Мексики зі скандалом, бо Крус Асуль не хотів відпускати, і поки сподівань не виправдовує. З Вітором Бруну в першій половині сезону-2024/25 Порту здобував навіть більше очок в середньому за гру – 1,97 проти 1,89.

На кого звернути увагу?

Родрігу Мора. Йому лише 18 років, але він вже видав 10+4 в 23 матчах Прімейри. Неймовірно талановитий амбідекстер на позиції "десятки".

"Я посміхаюся, коли говорю про Мору, бо він знаменує нову епоху в усьому португальському футболі", – казав Роберто Мартінес, і так думають приблизно всі, хто його бачив.

Прогнозований склад

Діогу Кошта – Неуен Перес, Зе Педро, Маркано – Жоау Маріу, Варела, Еустакіо, Моура – Мора, Пепе Акіно – Саму

Палмейрас

Що за команда?

Найбільш європейська команда Бразилії. Заснована італійцями, а грає в дуже прагматичній, неприємній для суперників манері.

Склад нестарий і дуже рівний. З відомих європейцям обличь – невдаха Барси Вітор Роке і колишній партнер Ярмоленка по Вест Гему Феліпе Андерсон.

"В нас дуже збалансований і конкурентоспроможний склад. Ми ніколи не здаємось, але давайте спочатку вийдемо з групи, перш ніж ставити вищі цілі", – каже їхній тренер Абел Феррейра.

Хто тренер?

Цей-таки португалець Феррейра тренує Палмейрас з 2020 року. Не секрет, що він хоче повернутись до Європи, тож КЧС для нього десь вітрина.

Себе він називає фанатом Жозе Моурінью, хоча, поклавши руку на серце, Абел останнім часом успішніший за свого кумира. На його рахунку два Копа Лібертадорес (2020, 2021), два чемпіонства (2022, 2023), Кубок Бразилії (2020).

На кого звернути увагу?

На 18-річного Естевао. Це його Неймар називає "генієм", а Карло Анчелотті поставив у старт в дебютному матчі на чолі Бразилії. За манерою гри – він як Роббен, лівша праворуч. От тільки йому критично треба набрати масу. 60 кг при зрості 176 см – його як вітром здуває в єдиноборствах.

Прогнозований склад

Вевертон – Джай, Густаво Гомес, Муріло, Пікьєрес – Еміліано Мартінес, Вейга, Ріос – Естевао, Вітор Роке, Пауліньйо

Аль-Ахлі (Каїр)

Що за команда?

Головний гранд африканського футболу, такий собі Реал місцевого розливу. Всього у них аж 155 трофеїв у музеї.

Заснували Аль-Ахлі у 1907-му місцеві аби грати проти команд англійських колонізаторів. "Ахлі" – значить "Національний", тож це такий футбольний символ Єгипту. Так було і завжди буде.

При цьому минулий сезон в Аль-Ахлі вийшов катастрофічним – з африканської ЛЧ вони вибули від Мамелоді Сандаунс, а в чемпіонаті віддали титул Замалеку. За все це боси Аль-Ахлі вигнали швейцарського тренера Марселя Коллера. КЧС вони розглядають як шанс врятували лице.

Хто тренер?

Іспанець Хосе Рівейро очолив команду лише 2 тижні тому.

Ви його не знаєте, в топлігах Рівейро на працював, проте має ім'я в Африці завдяки трьом рокам з Орландо Пайретс в ПАР.

На кого звернути увагу?

На центрфорварда Вессама Абу Алі, він лідер атак Аль-Ахлі.

Народився і навчився футболу в Данії, тож має школу. За походженням палестинець і грає за її збірну. Давно не забивав менше 10 голів за сезон і підходить до КЧС в класній формі – 8 голів в 7 останніх матчах.

Прогнозований склад

Ель-Шенаві, Хані, Рабія, Ясер Ібрагім, Кука – Ашур, Бен Ромдан, Атея – Тахер Мохамед, Абу Алі, Трезеге

Інтер Маямі

Що за команда?

Одна з наймолодших франшиз МЛС, що заснована у 2018 році. Він початку Девід Бекхем був лицем проєкту, а мажоритарні акціонери мінялися. Зараз це аргентинські брати Хорхе й Хосе Мас.

Щодо складу, то Мессі, Суареса, Бускетса, Альбу ви знаєте. Плюс понад десяток молодих латиноамериканців, серед яких син легенди Реала Фернандо Редондо – Федеріко.

Як грають? Ну, виграли регулярку МЛС-2024, проте завалили плейоф. Також провалилися і проти Ванкувер Вайткепс у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ. Складається враження, що ветерани здатні перемагати лише в прохідних матчах, а коли треба підтиснути – вже не можуть.

Хто тренер?

З зими Хав'єр Маскерано, і це одна з проблем.

За попереднього наставника Тата Мартіно у Мессі була робоча група підтримки з молодих гравців. Зараз же складається враження, що він лишився сам. Є думка, що Маскерано не спеціаліст, а лише експлуатує дружбу з Лео.

На кого звернути увагу?

А ви як гадаєте?

Під час турніру 24 червня Мессі виповниться вже 38 років, проте й цього сезону він забив 15 голів в 20 матчах. Авжеж, такі зусилля не заради витівки Інфантіно – Лео дуже хоче на ЧС-2026.

Прогнозований склад

Устарі – Вейгандт, Фалькон, Давід Мартінес, Аллен – Альєнде, Бусктетс, Редондо, Сеговія – Суарес, Мессі

Група Б

ПСЖ

Що за команда?

Та просто найкраща команда Європи прямо зараз. Інтер збрехати не дасть.

Якщо Дембеле, Хвіча, Дуе, Вітінья, Хакімі, Нуну Мендеш зіграють в повну силу, то складно уявити, хто здатен їх перемогти. Мабуть, головний виклик ПСЖ зараз – це втома. Як-не-як, вони почали сезон проти Гавра 16 серпня 2024-го.

Ну, а головна мотивація ПСЖ тут – це 145 млн за перемогу. Ці гроші дозволили б Парижу збалансувати бюджет, де лише на зарплати відведено 658 млн. Для контексту, в Реала – 505.

Хто тренер?

Луїс Енріке тільки-но оформив другий в кар'єрі требл і має такий авторитет в Парижі, що знадобиться не одна й не дві поразки, аби крісло під ним захиталося.

На кого звернути увагу?

Це він зламав гру Ліверпуля, не дав нічого показати Інтеру, а тоді ще й хід фіналу Ліги націй перевернув, розбивши пресинг Іспанії. Хтозна, може, лише тріумф на КЧС відділяє Вітінью від Золотого м'яча?

Прогнозований склад

Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Вілліан Пачо, Нуну Мендеш – Жоау Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

Атлетико Мадрид

Що за команда?

Єдина з іспанських, що здатна обґрунтовано кинути виклик Барселоні й Реалу. Хоча й рідко успішно.

"Ми були дуже близькими до нашої мети, але нам чогось бракувало. Чогось особливого", – каже Хуліан Альварес, і це саме так. Ще в січні Атлетико претендував на требл, а в підсумку лишився з носом, провалившись в деталях. Особливо болючий виліт від Реалу в ЛЧ – у серії пенальті, де якраз Павук підслизнувся.

Перед КЧС Атлетико продовжив своїх ветеранів – Грізманна й Коке. Це не лише сентиментальність, а й сигнал – зміни вектору не передбачається. Ідентичність "Матрацників" та сама – вони їдуть до США страждати і колоти в контргрі.

Хто тренер?

Дієго Сімеоне займає цей пост з 2011 року. За впливом і часом в одному клубі він сер Алекс Фергюсон нашої епохи.

На кого звернути увагу?

Хуліан Альварес забив 29 голів в першому ж сезоні за Атлетико, і якщо хтось здатен привести "Матрацників" до тріумфу на КЧС, то прямо зараз це він. Грізманн вже застарий, а в решти не той вплив.

Прогнозований склад

Облак – Льоренте, Ле Норман, Хіменес, Галан – Сімеоне, Барріос, де Пауль, Самуел Ліно – Грізманн, Альварес

Ботафого

Що за команда?

Діючий переможець Копа Лібертадорес.

У "Самотньої зірки" той же власник, що й у Ліона – американець Джон Текстор. Це проблема. Взимку лідер Ботафого Тіаго Альмада просто переїхав до Ліона на правах оренди. Так само пішли тренер Артур Жорже, найкращий вінгер Луїс Енріке, а Текстор всі зароблені на них гроші вкладав у Ліон, тоді як у Ботафого цілих 2 місяці не було наставника. За цей час клуб навіть у чемпіонаті штату впав на 9-те місце. Почалися протести.

Зараз все наче налагоджується, прийшли Артур Кабрал, Хоакін Корреа, проте чемпіонат рятувати запізно. Успішний КЧС міг би хоч трохи скрасити бразильцям невдалий період.

Хто тренер?

55-річний португалець Ренату Пайва починав у системі Бенфіки, проте до першої команди не доріс, тож з 2021-го працює в Латинській Америці. Мексика, Еквадор, Бразилія – усюди в нього загалом хороша преса.

John Textor a visiter le camp d’entraînement de Botafogo pour apporter son soutien à J-1 du match contre Seattle



pic.twitter.com/N2GRSlFpw4 — Botafogo France ★彡 (@BotafogoFrance) June 14, 2025

На кого звернути увагу?

28-річний Джеферсон Саваріно перебуває на спаді формі, але це все ще класична, олдскульна десятка, як ми любимо. Минулого сезону він видав 14+12 в усіх турнірах. Коли у Саваріно йде гра, здається, що Ботафого значно якісніша команда, ніж він є насправді.

Прогнозований склад

Жон – Вітіньйо, Барбоза, Жаїр, Алекс Теллес – Фрейтас, Грегор – Артур, Саваріно, Куябано – Ігор Жезус

Сіетл Саундерс

Що за команда?

Єдина, що активно протестує проти розподілу призових на КЧС – вважає його несправедливим до місцевих команд.

Також Сіетл вигравав Кубок МЛС в 2016-му та 2019-му, і загалом за останні 20 років лише раз не грав у плейоф МЛС – у 2009-му. Також у 2022-му вони стали першим клубом МЛС у ХХІ столітті, який виграв ЛЧ КОНКАКАФ.

Географічно Сіетл одне з найбільш віддалених міст США, і зірки з Європи туди не їдуть. Саундерс – це не про Мессі чи Ройса; це дуже рівний склад хлопців, які надіються пробитися в сильніші ліги.

Хто тренер?

Браян Шметцер – це місцева легенда. Він грав за команди з Сіетла з 1980-х, а потім їх тренував. Так чи інакше, але всі успіхи сокеру в цьому місті пов'язані з ним.

На кого звернути увагу?

Обед Варгас – найталановитіший з молоді Сіетла. Народився на Алясці, грає за Мексику, у 19 років вже має понад 100 матчів серед профі. За амплуа – бокс-ту-бокс. Пишуть, що Саундерс готові продати його в Європу, як просить Обед, за 10 млн доларів.

Прогнозований склад

Фрай – А. Рольдан, Гомес, Кім Кі Хі, Толо – К. Рольдан, Варгас – Де Ла Вега, Руснак, Кент – Феррейра

Група С

Баварія

Що за команда?

Одна з найвідоміших й найшанованіших у світі.

Баварія впевнено повернула собі титул чемпіона Німеччини, після чого корегує склад. З Баєра вже прийшов центрбек Джонатан Та, тоді як старіючі Ерік Даєр та Лерой Сане пішли – один до Монако, інший до Галатасараю.

Слабким місцем Баварії на турнірі буде захист. Кім Мін Чже та Альфонсо Девіс прооперовані, а Дайо Упамекано тільки-но вертається до тренувань. У той же час в атаці Майкл Олізе закінчував сезон шикарно, та й загалом у нього аж 17+21 в усіх турнірах. Француз – елітний постачальник моментів для Гаррі Кейна.

Хто тренер?

Венсану Компані встановлено пам'ятник біля "Етіхада", і в основі його тренерства лежать ідеї Пепа Гвардіоли. В Бундеслізі це в нього проходить, в Лізі чемпіонів – так собі, і Баварія навіть не була серед головних претендентів на трофей-2025.

На кого звернути увагу?

Томас Мюллер мав покинути рідний клуб ще в травні, проте Баварія востаннє його продовжила, аби він міг зіграти на КЧС.

"Гра тут з клубом мого життя – ідеальний спосіб замкнути коло. Очевидно, що моя мета – бути серед перших його переможців", – погодьтеся, це була б видатна історія.

Tomas Muller

Jersey number 25

Played for 25 years

In the year 2025 pic.twitter.com/iotndKtTSH — 𒆜The Professor  (@mrugceo) May 11, 2025

Прогнозований склад

Ноєр – Станишич, Та, Упамекано, Геррейру – Кімміх, Павлович – Олізе, Мусіяла, Гнабрі – Кейн

Бенфіка

Що за команда?

Ще одна історична сила португальського футболу разом із Порту та Спортингом.

В сезоні-2024/25 "Орли" вибули з Ліги чемпіонів від Барселони, виграли Кубок ліги, дійшли до фіналу національного Кубка і набрали 80 очок в Прімейрі. Ніби й непогано, але Спортинг виступив ще краще, і забрав головні трофеї собі.

Бенфіку це тривожить, і особливо її президента Руя Кошту, в якого вибори в жовтні. Йому потрібен КЧС, щоб довести – клуб на правильному шляху.

І ще важливе: в США востаннє за "Орлів" зіграє Анхель Ді Марія. Одразу після турніру він повернеться додому – до Росаріо Сентраль.

Хто тренер?

Такий собі Бруну Лажи. Йому 49 років, і це вже друга каденція тренера на "Да Луж". При тому у Вулвергемптоні й Ботафого Лажи якогось успіху не досяг, і загалом він не зірка.

Para além das defesas, Trubin acrescenta muita qualidade na construção do Benfica. A forma calma como decide as suas ações permitem chamar os adversários a si e soltar no momento certo. O seu jogo de pés tem sido importante para a equipa.pic.twitter.com/yNRoNXTUtq — Filósofo De Jogo (@FilosofoJogo) February 5, 2024

На кого звернути увагу?

На Анатолія Трубіна, звісно ж! Ексворотар Шахтаря буде одним із небагатьох українців на КЧС, тож це не можна пропустити.

Прогнозований склад

Трубін – Говея, Антоніу Сілва, Отаменді, Каррерас – Еурснес, Флорентіну Луїш, Кокчу – Ді Марія, Павлідіс, Актюркоглу

Бока Хуніорс

Що за команда?

Колись грізна Бока переживає кризу. "Генуезці" вибули з аргентинської Апертури у чвертьфіналі, а в Копа Лібертадорес взагалі зганьбилися – не пройшли до групового раунду, програвши перуанському Альянсу Ліма.

Справами Боки керує його легенда Хуан Роман Рікельме, і в квітні після 1:2 в Суперкласіко з Рівер Плейт він не мав вибору – довелося звільняти з поста тренера свого товариша Фернандо Гаго.

При цьому однією лише зміною тренера проблему не вирішити. Надто стара Бока, надто незграбна. Едінсон Кавані, Серхіо Ромеро, Маркос Рохо, Луїс Адвінкула, баск Андер Еррера – все це люди з минулого. Натомість молодих зірочок, які б сяяли на всю Аргентину, в команді зараз обмаль.

Хто тренер?

69-річний ветеран Мігель Анхель Руссо, це вже третє його пришестя до Бока Хуніорс.

Загалом кар'єра Руссо не про великі звершення, але була одна знаменита перемога – це Копа Лібертадорес-2007 якраз з Бокою, де тоді грали Рікельме, Паласіо, Банега і Палермо. Класна була команда.

На кого звернути увагу?

На Мільтона Дельгадо. 19-річний хавбек має темп, техніку і працездатність в півзахисті. Якщо хтось і здатен виводити Боку з-під пресингу Баварії й Бенфіки, то це він.

Прогнозований склад

Марчесін – Лаутаро Бланко, Фігаль, Айртон Коста, Адвінкула – Паласіос, Еррера, Дельгадо – Зенон, Мерентьєль, Агірре

Окленд Сіті

Що за команда?

Гігант Океанії. Саме Окленд виграв 13 із 22 розіграшів Ліги чемпіонів ОФК – у тому числі й чотири останні поспіль.

Разом з Веллінгтон Фенікс "темно-сині" грають в австралійській А-Лізі, де вважаються середняками. Цьогоріч Окленд дійшов до півфіналу плейоф – це один з найкращих його результатів.

Ну, і головне – це один з найслабших клубів на КЧС. Transfermarkt оцінює вартість всього складу Окленда лише у 5,2 млн євро. Для контексту, у Ворскли, що вилетіла з УПЛ, – 8,2 млн. От десь на ці гроші вони й грають.

Хто тренер?

Перед КЧС новозеландців очолив Іван Вицелич, який півжиття провів у цьому клубі. Він знає Окленд найкраще за всіх, але ми нічого не знаємо про нього.

На кого звернути увагу?

На Ділана Манікума. Його складно буде з кимось сплутати через зачіску, а відомий цей нападник тим, що є капітаном футзальної збірної Нової Зеландії, діючим MVP Ліги чемпіонів ОФК і донедавна підпрацьовував на будівництві!

73 New Zealand caps... in futsal!



Get to know @AucklandCity_FC's Dylan Manickum, set for his third FIFA tournament in three years. 🇳🇿⤵️ — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) April 2, 2025

Прогнозований склад

Трейсі – Грей, Мітчелл, Белл, Лобо – Дламіні, Ілич, Гарріга, Ю – Зеб, Біван

Група D

Фламенго

Що за команда?

Об'єктивно найсильніша й найбагатша зараз у Латинській Америці. Фламенго лідирує в Бразилейрао, у нього найбільше забитих і найменше пропущених голів.

За "Менгао" грають п'ять гравців збірної Бразилії (Алекс Сандро, Данило, Веслі, Жерсон та Лео Ортіс) і два гравці уругвайських Селесте (Арраскаета і Де Ла Крус). До всього перед КЧС Фламенго переманив чемпіона Європи-2020 у складі Італії Жоржиньйо.

Фани Фламенго прямо пишуть, що їхній клуб – єдиний неєвропейський, що здатен кинути виклик Старому світу. Може, це й так, хоча Філіпе Луїс закликає всіх до спокою: "Фінал Ліги чемпіонів показав нам, що рівень дуже високий. Іноді здавалося, що це якийсь інший вид спорту".

Хто тренер?

От власне Філіпе Луїс, ексфулбек Челсі та Атлетико, зараз тренує Фламенго. В Бразилії пишуть, що в нащадка польських мігрантів велике майбутнє.

Перше, що кидається у вічі в стилі Луїса, – чітка організація футболу. Це не карнавал і не Копакабана. Одразу видно, що людина пів кар'єри провела у Дієго Сімеоне.

На кого звернути увагу?

Жерсон грав у непоганий футбол в Італії та Франції, проте його весь час тягнуло додому. Не даремно! Зараз на цьому центрхаві побудований весь півзахист Фламенго – він і відбирає, і атаку починає, а зрідка й забити може. Такий Джеррард місцевого розливу.

Прогнозований склад

Россі – Веслі, Данило, Лео Ортіс, Алекс Сандро – Пульгар, де Арраскаета, Жерсон, Де Ла Крус – Бруно Енріке, Педро

Есперанс

Що за команда?

Найкраща в Тунісі (34 чемпіонства) і одна з найсильніших в Африці (4 перемоги в ЛЧ при 9 фіналах).

У перекладі "Есперанс" означає "Надія" – це відсилка до колоніального минулого Африки. В ту пору вони були символом опору, і це тому зараз у Есперанса аж 3 млн уболівальників.

"Есперанс може конкурувати з клубами французької Ліги 1. За нього грає основа туніської національної збірної, і він має культуру перемагати", – каже ексфутболіст, а нині експерт Антар Ях'я. Мабуть, він перебільшує, але є й очевидний факт – завдяки Есперансу значно менше тунісців їде за кордон, ніж це відбувається в Алжирі чи Марокко.

Хто тренер?

52-річний Махер Канзарі тренує по всій Африці з 2006 року, а Есперанс очолив у березні і одразу виграв з ним чемпіонат. Здається, в нього виходить.

На кого звернути увагу?

33-річний Юсеф Белаїлі ніби й непогано грав у Франції за Анже, Брест, Аяччо, проте, як і Жерсона, його весь час тягнуло додому. Лише в Тунісі він щасливий і, наприклад, минулого сезону видав 19+16 в 35 матчах.

Прогнозований склад

Бен Саїд – Бен Алі, Тугаї, Джелассі, Бен Гаміда – Генічі, Огбелу, Джебалі – Белаїлі, Родріго Родрігес, Сассе

Челсі

Що за команда?

Та сама, де мав би виступати 70-мільйонний Михайло Мудрик, якби не здав позитивний тест на допінг.

Тепер Мудрик не грає, і партнери віддуваються самі. Виходить добре – Челсі в домінуючому стилі виграв Лігу конференцій, а в АПЛ увійшов до ТОП-4, маючи наймолодший склад серед усіх грандів. Бувало навіть, що середній вік "Аристократів" не дотягував до 23 років.

Традиційно для себе власник Челсі Тодд Боелі не економить – перед КЧС клуб підсилив центрфорвард Ліам Ділеп, що феєрив у Іпсвічі. Якщо ж вибирати слабке місце синіх, то крім досвіду це позиція воротаря. Що Роберт Санчес, що Філіп Йоргенсен не мають стабільності.

Хто тренер?

Енцо Мареска здобув досвід у структурі Манчестер Сіті, багато вчився у Гвардіоли, повернув Лестер до АПЛ і лише за рік збалансував дуже різношерстий Челсі. Здається, в нього задатки топтренера.

На кого звернути увагу?

На Ліама Ділепа.

Хто не в курсі, він син легенди Сток Сіті Рорі Ділепа, що просто геніально виконував аути. Здається, Ліам – саме той нападник, який зможе гарантувати Челсі голи, на що не здатен Ніколас Джексон.

Прогнозований склад

Санчес – Джеймс, Чалоба, Колвілл, Кукурелья – Енцо Фернандес, Кайседо – Нету, Палмер, Мадуеке – Ділеп

ФК Лос-Анджелес

Що за команда?

Взагалі в цьому слоті мав бути мексиканський Леон, але його зняли зі змагань, бо у нього той же власник, що й у іншого учасника – Пачуки. ФІФА вирішила, що це занадто.

ФК Лос-Анджелес, перш за все, не треба плутати з Лос-Анджелес Гелаксі – насправді вони конкуренти, між ними запекле дербі.

Як і годиться в такому місті, за ФК Лос-Анджелес грають зірки – Юго Льоріс та Олів'є Жиру. Щодо кістяка, то він максимально багатонаціональний – тут хлопці з Сальвадору й Гватемали, Норвегії та Люксембургу. Ну, і нам подивитися є на кого – це Артем Смоляков, ексзахисник Інгульця та Полісся. Він в Місті Ангелів з лютого, здебільшого виходить на заміни і вже забив гол в МЛС.

Хто тренер?

З 2022 року ФК Лос-Анджелес тренує Стів Черундоло – колись основний правий бек збірної США. Значно зірковіший у клубу акціонер – сам Меджик Джонсон, легенда баскетболу.

На кого звернути увагу?

Авжеж, на Смолякова! Хлопцю 22 роки, він виховувався в школі Дніпра, і Лос-Анджелес не пожалів за нього 2 млн євро. Цікаво ж.

Взагалі артем може зіграти центрбека, але частіше виходить ліворуч в захисті. Зараз основний у каліфорнійців там Раян Голлінгсхед, але йому вже 34 роки. Шанси в українця повинні бути вже скоро.

Прогнозований склад

Льоріс – Паленсія, Лонг, Сегура, Голлінгсхед – Ігор Жезус, Тілман, Дельгадо – Ордас, Жиру, Буанга