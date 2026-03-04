Формула-1 може скоротити сезон через воєнні дії на Близькому Сході

Сезон-2026 у Формулі-1 може зазнати змін у розкладі через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє The Telegraph.

Організатори роздумують над варіантом скоротити його до 22 етапів, адже Бахрейн і Саудівська Аравія були обстріляні Іраном останніми днями. Змагання в цих країнах заплановані на 10-12 і 17-19 квітня відповідно.

Формула-1 має визначитися з проведенням цих етапів протягом декількох тижнів. Рішення має бути ухвалене не пізніше завершення Гран-прі Японії, який відбудеться 29 березня.

Зазначається, якщо ситуація до цього часу на Близькому сході не покращиться, то етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії будуть скасовані. Також розглядається варіант заміни їх на такі міста, як Стамбул, Портімао або Імола.

Нагадаємо, що перший Гран-прі сезону-2026 прийматиме Мельбурн. Кваліфікація відбудеться 7 березня, а гонка на наступний день. Повний розклад змагань можна подивитись за посиланням.