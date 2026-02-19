Лупашко не очолить закордонний клуб, який ганьбиться матчами проти росіян

Українського наставника Владислава Лупашка не буде на чолі казахстанського Актобе.

Про це повідомляє Amanvibe.kz.

Місцевий клуб не цікавився послугами 39-річного спеціаліста, якого 31 грудня 2025 року було звільнено з львівських Карпат.

За інформацією видання, Актобе не контактувало із Лупашком. Ба більше, керівництво не планує змінювати головного тренера Ніколая Костова, який добре знайомий українському футбольному уболівальнику. Болгарин очолював донецький Металург, Карпати, Сталь кам'янське та сімферопольську Таврію.

Цікаво, що колишній очільник "левів" раніше підтвердив інтерес зі сторони казахстанського колективу.

Відзначимо, що Актобе радо грає з російськими клубами. Команда Костова останнім часом вже провела два матчі – проти Ротора та Уфи. Також на 21 лютого заплаваний спаринг проти Сочі.

Додамо, що за Актобе виступають захисника та зрадник України Іван Ордець, який грав за московське Динамо, а також лівий вінгер Дмитро Топалов. Нещодавно до команди доєднався іспанський опорник Пабло Альварес, який працював під керівництвом Лупашка у розташуванні "зелено-білих".