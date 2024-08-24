Академія Динамо — у десятці найкращих академій Європи

Академія київського Динамо увійшла в десятку найкращих академій Європи за версією порталу CIES Football Observatory.

Список опубліковано у соцмережі X.

Кияни посідають шосте місце у списку, очолює рейтинг мадридський Реал, другу позицію зайняла каталонська Барселона, трійку лідерів закриває амстердамський Аякс, белградська Црвена Звезда та лісабонська Бенфіка — на 4-му та 5-му місцях відповідно.

Зазначається, що рейтинг формувався на основі кількості вихованців клубу, які грають у найкращих 58 лігах світу, у Динамо їх 56. Вихованцем вважається футболіст, який провів у структурі команди щонайменше три роки у віці від 15 до 21 року.

Нагадаємо, "біло-сині" проходять шлях у Лізі чемпіонів. Суперником українців у плейоф кваліфікації турніру став австрійськиї Ред Булл Зальцбург.

Перший матч був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.