Клуб Першої ліги розпрощався із шістьма футболістами

Представник Першої ліги України Агробізнес припинив співпрацю із шістьма гравцями.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Так, клуб залишили воротар Микита Мінчев, захисники Роман Білий та Ернест Романчук, півзахисники Андрій Глоба, Дмитро Касімов та Іван Станкович.

Причину припинення співпраці з футболістами у клубі не вказали.

Найбільшу кількість матчів за клуб провів Білий, на рахунку якого 38 поєдинків.

Нагадаємо, що команда фінішувала на 5-му місці в чемпіонскій групі Першої ліги та не отримала можливості поборотися за вихід до Української Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що одеський Чорноморець, який за підсумками сезону Української Прем'єр-ліги 2024/25 вилетів у Першу лігу, може залишити одразу 8 гравців.