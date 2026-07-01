Минуло близько 40 років, як я бачив стадіон "Ацтека" таким: тренер збірної Мексики – про тріумф над Еквадором у плейоф ЧС-2026
Головний тренер збірної Мексики Хав'єр Агірре прокоментував перемогу над Еквадором в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, зазначивши, що близько сорока років не бачив стадіон "Ацтека" в Мехіко таким.
Його слова передає ESPN.
"Минуло близько 40 років з того часу, як я востаннє бачив стадіон "Ацтека" таким. У нас були чудові перемоги, але жодна з них не була схожа на цю, адже ми грали вдома, а наші вболівальники, як завжди, віддали цій грі все своє серце".
Ця перемога багато для мене значить. Я був одним із тих гравців, яким не вдалося дійти до п'ятого матчу (чвертьфінал). Це дуже боляче. Ти проходиш груповий етап і показуєш хорошу гру, але потім трапляється фатальна помилка, яка вибиває тебе з турніру.
Сьогодні зв'язок із уболівальниками дав нам додатковий імпульс. Це вражаючий стадіон. Це чудова ніч для мексиканців
У першому таймі ми зіграли майже ідеально — саме такого результату ми й прагнули. У другому таймі ми знали, як захищатися та пристосовуватися до тиску, який вони чинили після того, як внесли суттєві зміни".
Додамо, що Хав'єр Агірре у ролі гравця національної збірної Мексики провів 44 матчі, у яких відзначився 7 голами та 1 асистом. На мундіалі 1986 року півзахисник у складі "Ель Трі" дійшов до 1/4 фіналу, тоді збірна Мексики програла команді Німеччини у серії пенальті.
Нагадаємо, що "Ель Трі" завдяки голам Кіньйонеса та Хіменеса переграла Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.
Найкращим гравцем цього матчу визнали саме Хуліана Кіньйонеса.
Далі на мексиканців чекає протистояння з переможцем пари Англія – ДР Конго, який визначиться 1 липня. Стартовий свисток цієї гри пролунає о 19:00 за київським часом.