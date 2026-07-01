Минуло близько 40 років, як я бачив стадіон "Ацтека" таким: тренер збірної Мексики – про тріумф над Еквадором у плейоф ЧС-2026

Головний тренер збірної Мексики Хав'єр Агірре прокоментував перемогу над Еквадором в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, зазначивши, що близько сорока років не бачив стадіон "Ацтека" в Мехіко таким.

Його слова передає ESPN.

"Минуло близько 40 років з того часу, як я востаннє бачив стадіон "Ацтека" таким. У нас були чудові перемоги, але жодна з них не була схожа на цю, адже ми грали вдома, а наші вболівальники, як завжди, віддали цій грі все своє серце".



Ця перемога багато для мене значить. Я був одним із тих гравців, яким не вдалося дійти до п'ятого матчу (чвертьфінал). Це дуже боляче. Ти проходиш груповий етап і показуєш хорошу гру, але потім трапляється фатальна помилка, яка вибиває тебе з турніру.

Сьогодні зв'язок із уболівальниками дав нам додатковий імпульс. Це вражаючий стадіон. Це чудова ніч для мексиканців



У першому таймі ми зіграли майже ідеально — саме такого результату ми й прагнули. У другому таймі ми знали, як захищатися та пристосовуватися до тиску, який вони чинили після того, як внесли суттєві зміни".