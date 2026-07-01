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Минуло близько 40 років, як я бачив стадіон "Ацтека" таким: тренер збірної Мексики – про тріумф над Еквадором у плейоф ЧС-2026

Микола Літвінов — 1 липня 2026, 10:16
Минуло близько 40 років, як я бачив стадіон Ацтека таким: тренер збірної Мексики – про тріумф над Еквадором у плейоф ЧС-2026
Хав'єр Агірре
Getty Images

Головний тренер збірної Мексики Хав'єр Агірре прокоментував перемогу над Еквадором в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, зазначивши, що близько сорока років не бачив стадіон "Ацтека" в Мехіко таким.

Його слова передає ESPN. 

"Минуло близько 40 років з того часу, як я востаннє бачив стадіон "Ацтека" таким. У нас були чудові перемоги, але жодна з них не була схожа на цю, адже ми грали вдома, а наші вболівальники, як завжди, віддали цій грі все своє серце".

Ця перемога багато для мене значить. Я був одним із тих гравців, яким не вдалося дійти до п'ятого матчу (чвертьфінал). Це дуже боляче. Ти проходиш груповий етап і показуєш хорошу гру, але потім трапляється фатальна помилка, яка вибиває тебе з турніру.

Сьогодні зв'язок із уболівальниками дав нам додатковий імпульс. Це вражаючий стадіон. Це чудова ніч для мексиканців

У першому таймі ми зіграли майже ідеально — саме такого результату ми й прагнули. У другому таймі ми знали, як захищатися та пристосовуватися до тиску, який вони чинили після того, як внесли суттєві зміни".

Додамо, що Хав'єр Агірре у ролі гравця національної збірної Мексики провів 44 матчі, у яких відзначився 7 голами та 1 асистом. На мундіалі 1986 року півзахисник у складі "Ель Трі" дійшов до 1/4 фіналу, тоді збірна Мексики програла команді Німеччини у серії пенальті. 

Нагадаємо, що "Ель Трі" завдяки голам Кіньйонеса та Хіменеса переграла Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.

Найкращим гравцем цього матчу визнали саме Хуліана Кіньйонеса.

Далі на мексиканців чекає протистояння з переможцем пари Англія – ДР Конго, який визначиться 1 липня. Стартовий свисток цієї гри пролунає о 19:00 за київським часом.

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