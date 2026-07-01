Ти борешся, доки не досягнеш бажаного: герой Мексики Кіньйонес – про перемогу над Еквадором у плейоф ЧС-2026
Нападник збірної Мексики Хуліан Кіньйонес прокоментував перемогу над Еквадором в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, зазначивши, що команді потрібно продовжувати боротися, аби досягнути бажаних результатів.
Його слова передає пресслужба ФІФА.
"Сьогодні найголовніше – це командна робота. Можна виділитися як окрема особистість, але це можливо лише завдяки чудовій грі команди. Такий у нас настрій.
Ми маємо продовжувати боротися. Таке життя: ти борешся, борешся і борешся, доки не досягнеш того, чого прагнеш. Дякуємо всім, хто нас підтримував і вірив у нас".
Нагадаємо, що "Ель Трі" завдяки голам Кіньйонеса та Хіменеса переграла Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.
Найкращим гравцем цього матчу визнали саме Хуліана Кіньйонеса.
Далі на мексиканців чекає протистояння з переможцем пари Англія – ДР Конго, який визначиться 1 липня. Стартовий свисток цієї гри пролунає о 19:00 за київським часом.