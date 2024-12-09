Нас більше цікавить Європа: агент Крупського – про можливий трансфер гравця закордон

Костянтин Сосенко, агент захисника Ворскли Іллі Крупського, розповів, що гравець зробить остаточний вибір свого переходу в Нью-Інгленд Революшн чи іншого клубу після 15 грудня.

"Клуби начебто домовилися. Але в мене ще буде розмова з генеральним директором Нью-Інгленда про умови (контракту) і т.д. Поспішати ми точно не будемо. Вибір зробимо після 15 грудня, час ще є", – розповів Сосенко.

Сосенко чітко дав зрозуміти, що Крупському більш цікава Європа у плані продовження професійної кар’єри.

"Я б Нью-Інгленд відсунув убік, тому що нас більше цікавить Європа. Бостон далеко, а Ілля – молодий футболіст, тому не хочеться відпускати туди його одного. Хто за ним доглядатиме? Я ж не можу відправити Іллю в умовну Австрію чи Бельгію. Звичайно, йдеться про серйозні ліги. Складається цікавий і відповідальний пасьянс", – розповів агент.

Крупський дебютував за Ворсклу ще у сезоні 2020/21. У нинішньому сезоні захисник зіграв 14 матчів в УПЛ, будучи основним у полтавській команді.

Також в активі Іллі Крупського чотири матчі у складі збірної України U-21 у відборі до Євро-2025. Захисник представляв Олімпійську збірну нашої країни на Іграх-2024 у Парижі, зігравши на турнірі у всіх трьох матчах в основному складі.

Щодо Нью-Інгленд Революшен, то у сезоні МЛС-2024 команда посіла передостаннє 14-те місце у Східній конференції і не зуміла пробитися до плей-оф.

Раніше повідомлялось, що Ворскла активно веде перемовини з Нью-Інгленд Революшн з приводу трансферу Крупського за океан. Сам футболіст вже теж прокоментував можливий перехід.