Можливо, варто просто заспокоїтися, розслабитися: Інфантіно – про недопуск сомалійського арбітра на ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що йому стало прикро через недопуск сомалійського арбітра Омара Абдулкадіра Артана на чемпіонат світу 2026-го року, звернувши увагу на неможливість спортивної організації контролювати всі процеси.

Його слова передає The Athletic.

Футбольний функціонер запропонував всім заспокоїтися через цей інцидент, бо "крики й галас" можуть завадити розв'язанню цю проблему.

"Дуже прикро, що сталося з Омаром. Але, знову ж таки, ми не можемо контролювати все. Ми намагаємося, обговорюємо, дивимося, як буде. Можливо, варто просто заспокоїтися, розслабитися. Ми намагаємося вирішити всі проблеми. Іноді крики та галас мають зворотний ефект. Не вірте мені, якщо не хочете, але ми завжди намагаємося знайти рішення. Ми ж не королі світу".

Нагадаємо, раніше американські прикордонники відмовили Артану в допуску на територію США. Сомалі входить до переліку держав, на які в США поширюються обмеження на в'їзд.