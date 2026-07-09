Барселона близька до трансферу лідера дортмундської Боруссії

Правий вінгер дортмундської Боруссії Карім Адеємі може продовжити кар'єру у каталонській Барселоні.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що один із лідерів "джмелів" вже погодився усі особисті умови з "блаугранас" та повідомив керівництву німецького клубу про своє бажання перебратися лише до іспанського гранда.

Адеємі не планує продовжувати контракт із Боруссією, а його нинішня угода спливає 30 червня 2027 року.

Барселона вже надіслала офіційну пропозицію "жовто-чорним" по гравцю збірної Німеччини (11 ігор). Сторони працюють над завершенням трансферу.

Наразі не розкривається, скільки Барселона готова викинути грошей на перехід Адєемі. Натомість портал Transfermarkt оцінює вартість 24-річного вінгера у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Карім виступає за дортмундський колектив із літа 2022-го, коли перейшов із Зальцбурга. Відтоді провів у футболці "джмелів" 146 матчів (найбільше у кар'єрі за один клуб), у яких відзначився 36 голами та 25 асистами.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Дортмунд запропонувала київському Динамо за форварда Матвія Пономаренка 20 мільйонів євро, однак кияни відмовили німцям у трансфері.