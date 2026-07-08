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Барселона близька до трансферу Кансело – інсайдер

Олександр Булава — 8 липня 2026, 19:44
Барселона близька до трансферу Кансело – інсайдер
Жоау Канселу
Getty Images

Правий захисник Жоау Канселу може стати повноцінним гравцем Барселони до завершення трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори щодо суми трансферу з Аль-Хілялем наразі тривають і ще не завершені. Сам португалець хотів би залишитися в іспанському клубі. Заради цього Канселу навіть готовий пожертвувати фінансовою стороною контракту.

Минулий сезон грав за "блаугранас" на правах оренди. В його активі 29 ігор (3 голи та 6 асистів). Разом із Барселоною Канселу став чемпіоном Іспанії-2026.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 9 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Канселу вже грав за іспанський гранд в оренді у сезоні-2023/24. Сумарно за його плечима 65 зустрічей у футболці "блаугранас", у яких він забив 6 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

Напередодні Барселона оголосила про продовження контракту з Андреасом Крістенсеном.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Футбольні трансфери Жоау Канселу

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