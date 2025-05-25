Абердін шокував Селтік та виграв Кубок Шотландії

Гранд шотландського футболу Селтік несподівано поступився Абердіну у фіналі національного Кубку.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, а у серії пенальті сильнішими виявились "червоні".

Цей трофей став восьмим подібним в історії Абердіна, але першим з 1990 року. Вирішальну роль у тріумфі зіграв голкіпер команди Дімітар Мітов, який відбив удар Макгрегора.

Кубок Шотландії

Фінал, 24 травня

Абердін – Селтік 1:1 (0:1, 4:3 по пен.)

Голи: 0:1 – Доррінгтон (автогол), 39, 1:1 – Шмейхель, 83 (автогол)

Востаннє Абердін грав у фіналі у 2017 році – тоді команда програла саме Селтіку з рахунком 1:2, пропустивши вирішальний м'яч на 90+2 хвилині.

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Напередодні фанати "червоних" відзначились жахливим вчинком – вони розбили голову футболісту своєї команди прямо на полі.