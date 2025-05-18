Фанати шотландського клубу розбили голову футболісту свого клубу

Останній тур чемпіонату Шотландії між Данді Юнайтед та Абердіном завершився нефутбольною травмою одного з футболістів – йому розбили голову власні фанати.

Про це повідомляє ESPN.

Абердін програв зустріч та поступився четвертим місцем саме Данді. Вболівальники клубу не змогли змиритись із програшем команди та почали жбурляти сидіння трибун на поле.

Одне з таких прилетіло в голову Джеку Маккензі, який взагалі весь матч провів на лаві для запасних.

"Це неприйнятно. Ми повинні ретельно вивчити цей епізод, адже Джек отримав дуже серйозну травму просто виконуючи свою роботу. Це просто ганьба", – розповів головний тренер Абердіна Джиммі Телін.

Seriously hope Jack McKenzie is okay. Aberdeen should do everything they can to call out the fans that were tearing apart Tannadice and attempted to throw projectiles at Tangerine Fans which back fired and hit their own player.



Horrible side of Football. pic.twitter.com/0gvAqHw0Un — Douglas170106 (@Douglas17010) May 17, 2025

"Я спеціально залишив поле якнайшвидше, адже ми вже мали подібні прецеденти з вболівальниками цих суперників", – додав до цього наставник Данді Джим Гудвін.

Зазначимо, що наразі життю Маккензі нічого не загрожує, а після накладання швів його відпустили з лікарні додому.

Раніше повідомлялось, що розгнівані вболівальники Севільї увірвались на тренувальну базу команди, після чого поліція змушена була відкрити по них вогонь.