Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
24 травня в Глазго на Хемпден Парк відбудеться фінал Кубку Шотландії, у якому зіграє Абердін та чинний чемпіон країни Селтік.
Кубок Шотландії вважається найстарішим турніром в історії після Кубку Англії. Перший матч Кубку Шотландії відбувся 150 років тому, 18 жовтня 1873 року. Загалом тоді у змаганнях взяли участь 16 команд, три з яких (Дамбартон, Кілмарнок і Квінз Парк) виступають й зараз.
На відміну від Кубку Англії, оригінальний трофей все ще вручається переможцям матчів та рахується найстарішим національним футбольним трофеєм у світі (у Кубку Англії вручають не оригінальний трофей, а репліку).
10 перемог Квінз Парк у 19-му столітті
У перші роки у змаганнях домінував клуб Квінз Парк, який вигравав фінал 10 разів (!) за перші двадцять років. Останню перемогу "Павуки" здобули понад 130 років тому, в 1893 році. Квінз Парк все ще посідає третє місце серед найуспішніших клубів в історії турніру.
Перші два місця займають Селтік та Рейнджерс, які разом виграли половину Кубків Шотландії та більше разів, ніж будь-який інший клуб, посідали друге місце. Рейнджерс зазнав 19 поразок у фіналі, Селтік – 18.
Найуспішнішим клубом за кількістю перемог і виступів у фіналі є Селтік з 42 перемогами в 61 фіналі. Причому завтра чинний чемпіон Шотландії має всі шанси поліпшити статистику.
Рекорди: 147 тисяч глядачів на трибунах та 13 голів в одному матчі
В 1885 році була зафіксована рекордна перемога на турнірі, коли Арброт переміг Бон Аккорд з рахунком 36:0. Джон Петрі, нападник переможців, забив 13 голів, що й у 2025-му залишається рекордом для професійного футболу на території Великої Британії. Гру було визнано найрезультативнішим професійним футбольним матчем в історії.
У 1937 році на стадіоні Гемпден-Парк пройшов фінальний матч Кубку Шотландії, що став найвідвідуванішим за всю історію проведення футбольних поєдинків у Європі: на нього прийшло понад 147 тисяч осіб (!).
War Cup
Між 1914 та 1919 роками Кубок Шотландії не розігрувався через Першу світову війну. Так було й під час Другої світової війни з 1939 до 1945 року. Однак у 1940 році було організовано тимчасовий футбольний конкурс – War Cup Emergency Scottish.
Вони вже не зіграють
За історію існування змагання у фінал вийшли 34 клуби, 25 з яких підняли кубок як переможці. Серед них є кілька клубів, які припинили свою діяльність, зокрема Вейл оф Левен, який тричі вигравав, Рентон, Терд Ланарк і Сент-Бернардс.
Владислава Розенко, Максим Розенко, Чемпіон