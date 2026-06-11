Мілан проведе переговори з екстренером Манчестер Юнайтед

Мілан проведе прямі переговори з екснаставником Манчестер Юнайтед Рубеном Аморімом.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Італійський клуб також планує провести переговори з наставником Крістал Пелас Олівером Гласнером та головним тренером Аль-Ахлі Маттіасом Яйссле. Керівництво "россонері" прагне якнайшвидше визначитися з новим головним тренером команди.

Зазначається, що кандидатура Гласнера наразі не є пріоритетною для Мілана.

Аморім у січні був звільнений з посади наставника Манчестер Юнайтед, де працював з листопада 2024 року та привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА в Більбао в травні 2025-го. Нещодавно фахівцем цікавилась португальська Бенфіка.

Наприкінці минулого клубного сезону Мілан звільнив Аллегрі з посади головного тренера.