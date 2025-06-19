Ексгравець Мілана та збірної Італії очолив клуб Серії В

Новим головним тренером Юве Стабії призначено колишнього гравця Мілана та збірної Італії Іньяціо Абате.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 38-річним фахівцем розрахований на два роки – до літа 2027 року. На посаді головного тренера Юве Стабії він замінив Гвідо Пальюку, який нещодавно очолив Емполі.

Попереднім місцем роботи Абате була Тернана, яку він вивів у плейоф за вихід із Серії С в Серію В, проте не зумів підвищити команду в класі.

Абате очолював Тернану з літа 2024 року. В лютому поточного року клуб звільнив його, проте повернув на посаду того ж дня через невдоволення гравців.

Юве Стабія завершила минулий сезон на 5 місці в Серії В, не зумівши піднятися у Серію А в перехідних матчах.