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Ексгравець Мілана та збірної Італії очолив клуб Серії В

Олег Дідух — 19 червня 2025, 12:39
Ексгравець Мілана та збірної Італії очолив клуб Серії В
Іньяціо Абате
Getty Images

Новим головним тренером Юве Стабії призначено колишнього гравця Мілана та збірної Італії Іньяціо Абате.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 38-річним фахівцем розрахований на два роки – до літа 2027 року. На посаді головного тренера Юве Стабії він замінив Гвідо Пальюку, який нещодавно очолив Емполі.

Попереднім місцем роботи Абате була Тернана, яку він вивів у плейоф за вихід із Серії С в Серію В, проте не зумів підвищити команду в класі.

Абате очолював Тернану з літа 2024 року. В лютому поточного року клуб звільнив його, проте повернув на посаду того ж дня через невдоволення гравців.

Юве Стабія завершила минулий сезон на 5 місці в Серії В, не зумівши піднятися у Серію А в перехідних матчах.

Чемпіонат Італії, Серія B Іньяціо Абате

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