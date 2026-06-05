Ще один клуб Серії А оголосив про відхід головного тренера

Фіорентина оголосила про припинення співпраці з головним тренером Паоло Ванолі.

Про це повідомила пресслужба "лілій".

Контракт 53-річного фахівця з італійським клубом був чинний до кінця сезону-2025/26 з опцією продовження ще на рік.

Минулий сезон у Серії А Фіорентина завершила на 15-му місці в турнірній таблиці. Клуб також дійшов до чвертьфіналу Ліги конференцій, де зазнав поразки від Крістал Пелес.

Раніше повідомлялося, що Ванолі на посаді наставника Фіорентини змінить Фабіо Гроссо, про відхід якого з Сассуоло було оголошено у четвер, 4 червня.