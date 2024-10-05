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Олександрія прийме Рух, Зоря в гостях зіграє з Вересом у 9 турі УПЛ

Руслан Травкін — 5 жовтня, 07:39
Олександрія прийме Рух, Зоря в гостях зіграє з Вересом у 9 турі УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 4 жовтня, відбудеться три матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Ігровий день відкриє поєдинок у місті Рівне, де місцевий Верес прийматиме Зорю.

Найцікавіша зустріч пройде в Олександрії. Колектив Руслана Ротаня, який зараз із Динамо ділить лідерство, на власному полі зіграє проти львівського Руха.

У Ковалівці відбудеться матч між Колосом та київським Лівим берегом.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25
9 тур, 5 жовтня

13:00. Верес – Зоря

15:30. Олександрія – Рух

18:00 Колос – Лівий берег

Напередодні вже пройшли дві гри 9 туру. Одеський Чорноморець вдома здолав Оболонь, а Карпати та Інгулець зіграли внічию.

Верес Зоря Колос Лівий берег Олександрія Розклад матчів Рух Чемпіонат України, УПЛ

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