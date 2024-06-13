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Шість клубів УПЛ заявили другі команди на чемпіонат Другої ліги

Микола Дендак — 13 червня, 19:16
Шість клубів УПЛ заявили другі команди на чемпіонат Другої ліги

Шість учасників Української Прем'єр-ліги заявили другі команди на чемпіонат Другої ліги України сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

В найнижчому за класом професійному чемпіонаті виступатимуть Верес-Ізотоп-2, Полісся-2, Рух-2, Ворскла-2, Колос-2, та Олександрія-2.

Також заявили свої дублі 3 команди з Першої ліги. Це тернопільська Нива-2, Лівий берег-2, Металіст 1925-2.

Фото: ПФЛ

Фото: ПФЛ

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 золото Другої ліги України та пряме підвищення у класі здобула Дружба Мирівка. Однак після цього команда знялася з чемпіонату через насторогу від мобілізації.

Також ЮКСА та Звягель перемогли Металург і Хуст та вийшли в Першу лігу.

Верес Чемпіонат України, Друга ліга Колос Лівий берег Металіст 1925 Нива Тернопіль Олександрія Чемпіонат України, Перша ліга Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Ворскла Полтава

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