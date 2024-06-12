Всій команді випишуть повістки: клуб Першої ліги знявся зі змагань через мобілізацію

Дружба (Мирівка) вирішила знятися з Першої ліги-2024/25 через невизначеність, яка панує в українському футболі у зв’язку з мобілізацією.

Про це директор клубу Ігор Дегтяренко заявив у коментарі Tribuna.com.

"Закон про мобілізацію. З липня місяця людей будуть зупиняти на вулицях і так далі. Ми не можемо нашим людям забезпечити безпеку, в нас немає таких важелів, щоб забронювати їх. УАФ, на жаль, для футболістів нічого не зробила. Ми просто не зможемо з цим боротись. Десь автобус зупинять дорогою на тренування чи гру і всій команді випишуть повістки. Що ми будемо з цим робити далі? Тільки через те, що ми не можемо забезпечити людям нормальну роботу і в будь-який момент ключових гравців можуть забрати в армію. Нікуди дітись, це війна", — сказав Дегтяренко.