Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Олександрія створила другу команду

Микола Дендак — 13 червня, 16:44
Олександрія створила другу команду

Керівництво Олександрії прийняло рішення про створення команди Олександрія-2.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що новостворена команда у сезоні-2024/25 виступатиме в Другій лізі України. Головним тренером став Віктор Бицюра, який до цього очолював юнацьку команду олександрійців.

За клуб виступатимуть молоді гравці, які не проходять за віком у склад U-19, і не отримуватимуть достатньо ігрового часу в основі Олександрії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 українських команд заявлять у Другу лігу свої дублі. Окрім олександрійців, це Верес, Полісся, Колос, Металіст-1925, Ворскла та Лівий берег.

Чемпіонат України, Друга ліга Олександрія

Олександрія

Філіппов: Скоріше за все, не залишусь у Дніпрі-1
Сім українських команд заявлять у Другу лігу свої дублі — джерело
Авагімян розповів, чи повернеться він в Олександрію
Полісся прийме Шахтар, Металіст 1925 зіграє з Вересом, битви за єврокубки та виживання: розклад 30 туру УПЛ
Олександрія продовжила контракт з лідером команди

Останні новини