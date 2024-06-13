Олександрія створила другу команду
Керівництво Олександрії прийняло рішення про створення команди Олександрія-2.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що новостворена команда у сезоні-2024/25 виступатиме в Другій лізі України. Головним тренером став Віктор Бицюра, який до цього очолював юнацьку команду олександрійців.
За клуб виступатимуть молоді гравці, які не проходять за віком у склад U-19, і не отримуватимуть достатньо ігрового часу в основі Олександрії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 українських команд заявлять у Другу лігу свої дублі. Окрім олександрійців, це Верес, Полісся, Колос, Металіст-1925, Ворскла та Лівий берег.