Рівенський Верес заявив другу команду на чемпіонат Другої ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда буде мати назву Верес-Ізотоп 2 та проводитиме домашні поєдинки у Вараші.

Метою такого рішення є забезпечення ігровою практикою вихованців системи клубу та футболістів, які не мають достатньо ігрової практики у головній команді "червоно-чорних".

На конференції ПФЛ команду Верес-Ізотоп 2 вже включили до складу учасників чемпіонату Другої ліги у сезоні-2024/2025.

Раніше про створення дубля оголосила Олександрія.