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Верес заявив другу команду на чемпіонат Другої ліги

Олександр Булава — 13 червня, 17:57
Верес заявив другу команду на чемпіонат Другої ліги

Рівенський Верес заявив другу команду на чемпіонат Другої ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда буде мати назву Верес-Ізотоп 2 та проводитиме домашні поєдинки у Вараші.

Метою такого рішення є забезпечення ігровою практикою вихованців системи клубу та футболістів, які не мають достатньо ігрової практики у головній команді "червоно-чорних".

На конференції ПФЛ команду Верес-Ізотоп 2 вже включили до складу учасників чемпіонату Другої ліги у сезоні-2024/2025.

Раніше про створення дубля оголосила Олександрія.

Верес Чемпіонат України, Друга ліга

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