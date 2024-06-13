Верес заявив другу команду на чемпіонат Другої ліги
Рівенський Верес заявив другу команду на чемпіонат Другої ліги.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Команда буде мати назву Верес-Ізотоп 2 та проводитиме домашні поєдинки у Вараші.
Метою такого рішення є забезпечення ігровою практикою вихованців системи клубу та футболістів, які не мають достатньо ігрової практики у головній команді "червоно-чорних".
На конференції ПФЛ команду Верес-Ізотоп 2 вже включили до складу учасників чемпіонату Другої ліги у сезоні-2024/2025.
Раніше про створення дубля оголосила Олександрія.