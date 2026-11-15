Авангард врятувався від поразки Полтаві-2 у 15 турі Другої ліги

У неділю, 15 листопада, відбувся матч 15 туру Другої ліги України сезону-2026/27, у якому СК Полтава-2 зіграла внічию з Авангардом.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Полтавський клуб відкрив рахунок у першому таймі, після чого поєдинок кілька разів переривався через повітряну тривогу.

Авангард зміг врятуватися у компенсований до другого тайму час, коли після розіграшу стандарту рахунок зрівняв Череватенко.

Чемпіонат України – Друга ліга

15-й тур, 15 листопада

СК Полтава-2 – Авангард 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Бабич, 1:1 – 90+3 Череватенко

Ще один запланований матч ігрового дня Діназ – Брацлав було перенесено на понеділок, 16 листопада.

Напередодні Металург розгромив Тростянець, а Дністер переграв Вільхівці.