Авангард врятувався від поразки Полтаві-2 у 15 турі Другої ліги
У неділю, 15 листопада, відбувся матч 15 туру Другої ліги України сезону-2026/27, у якому СК Полтава-2 зіграла внічию з Авангардом.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Полтавський клуб відкрив рахунок у першому таймі, після чого поєдинок кілька разів переривався через повітряну тривогу.
Авангард зміг врятуватися у компенсований до другого тайму час, коли після розіграшу стандарту рахунок зрівняв Череватенко.
Чемпіонат України – Друга ліга
15-й тур, 15 листопада
СК Полтава-2 – Авангард 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 29 Бабич, 1:1 – 90+3 Череватенко
Ще один запланований матч ігрового дня Діназ – Брацлав було перенесено на понеділок, 16 листопада.
Напередодні Металург розгромив Тростянець, а Дністер переграв Вільхівці.