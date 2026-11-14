Металург розгромив Тростянець, Дністер переграв Вільхівці у 15 турі Другої ліги

У суботу, 14 листопада, відбулися чергові матчі 15-го туру чемпіонату України в Другій лізі.

Металург несподівано взяв реванш за нещодавню поразку, розгромивши Тростянець (3:0), і піднявся на шосте місце. А Ребел завдяки дублю Куделіна обіграв Олександрію-2 (2:1) та вийшов на другу сходинку.

У групі А Поділля на виїзді мінімально здолало Скалу 1911 повернулося на четверту позицію. Дністер із Заліщиків перервав серію невдач, здобувши вольову домашню перемогу над Вільхівцями.

Чемпіонат України – Друга ліга

15 тур, 14 листопада

Металург – Тростянець 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 67 Мамросенко, 2:0 – 79 Біляєв, 3:0 – 82 Зелінський

Ребел – Олександрія-2 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Горбатов, 1:1 – 47 Куделін, 2:1 – 70 Куделін

Дністер – Вільхівці 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 12 Боцьків, 1:1 – 39 Кірієнко, 2:1 – 49 Заєць, 3:1 – 63 Палагнюк

Скала 1911 – Поділля 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Шкіндер

Напередодні Атлет розгромив Карбон, а Рух програв Ниві-2.