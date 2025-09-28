Бундесліга. Вольова перемога Штутгарта, нічия Фрайбурга та Гоффенгайма

У неділю, 28 вересня, трьома матчами завершилася програма п’ятого туру німецької Бундесліги сезону-2025/26. Штутгарт на виїзді здобув вольову перемогу над Кельном. Матчі Фрайбург – Гоффенгайм і Уніон Берлін – Гамбург завершилися внічию.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга-2025/26

5 тур, 28 вересня

Фрайбург – Гоффенгайм – 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Кюблер, 1:1 – 13 Асллані

Кельн – Штутгарт – 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Камінський, 1:1 – 28 Демірович (з пенальті), 1:2 – 81 Вагноман

Уніон Берлін – Гамбург – 0:0 (0:0)

Вилучення: 90+8 Вієйра (Гамбург)

Штутгарт завдяки перемозі над Кельном набрав 9 очок і піднявся на п’яте місце в турнірній таблиці чемпіонату. Напередодні Боруссія Дортмунд на виїзді обіграла Майнц, а Баєр впорався із Санкт-Паулі.