Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бундесліга. Вольова перемога Штутгарта, нічия Фрайбурга та Гоффенгайма

Олег Дідух — 28 вересня 2025, 22:32
Бундесліга. Вольова перемога Штутгарта, нічия Фрайбурга та Гоффенгайма

У неділю, 28 вересня, трьома матчами завершилася програма п’ятого туру німецької Бундесліги сезону-2025/26. Штутгарт на виїзді здобув вольову перемогу над Кельном. Матчі Фрайбург – Гоффенгайм і Уніон Берлін – Гамбург завершилися внічию.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга-2025/26
5 тур, 28 вересня

Фрайбург – Гоффенгайм – 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Кюблер, 1:1 – 13 Асллані

Кельн – Штутгарт – 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Камінський, 1:1 – 28 Демірович (з пенальті), 1:2 – 81 Вагноман

Уніон Берлін – Гамбург – 0:0 (0:0)

Вилучення: 90+8 Вієйра (Гамбург)

Штутгарт завдяки перемозі над Кельном набрав 9 очок і піднявся на п’яте місце в турнірній таблиці чемпіонату. Напередодні Боруссія Дортмунд на виїзді обіграла Майнц, а Баєр впорався із Санкт-Паулі.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гамбург Гоффенгайм Кельн Уніон Берлін Фрайбург Штутгарт

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Боруссія Д переграла Майнц, Айнтрахт та Боруссія М забили 10 м'ячів на двох у 5 турі Бундесліги
Баварія з дублем Кейна розгромила Вердер у 5 турі Бундесліги
Франк оцінив можливість повернення Кейна у Тоттенгем
Бундесліга. Боруссія Д мінімально переграла Вольфсбург, Баєр не зміг переграти Боруссію М у 4-му турі
Воротар Фрайбурга встановив рекорд Бундесліги з відбиття пенальті

Останні новини