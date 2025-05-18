Динамо в Одесі може стати чемпіоном, Шахтар зіграє з Інгульцем у 29 турі УПЛ
Сьогодні, 18 травня, у межах 29 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться 5 поєдинків. Всі матчі стартують о 15:30.
В Одесі Динамо зіграє з Чорноморцем. "Біло-синім" для чемпіонства треба просто не програти. "Моряки" наразі посідають останнє місце, тому поразка може означати, що вони вилетять у Першу лігу.
Інгулець, який також знаходиться за крок від вильоту, прийме донецький Шахтар.
Олександрія випереджає "гірників" на 5 очок. Щоб гарантувати собі "срібло" колектив Ротаня має перемагати Верес.
У Києві Лівий берег прийматиме Рух, а Ворскла гостюватиме в Черкасах.
15:30 Чорноморець – Динамо
15:30 Інгулець – Шахтар
15:30 Олександрія – Верес
15:30 Лівий берег – Рух
15:30 ЛНЗ – Ворскла
Нагадаємо, вчора відбулися три ключові поєдинки за четверте місце. Поразка Карпат повернула інтригу на максимум.