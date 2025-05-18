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Динамо в Одесі може стати чемпіоном, Шахтар зіграє з Інгульцем у 29 турі УПЛ

Руслан Травкін — 18 травня 2025, 07:30
Динамо в Одесі може стати чемпіоном, Шахтар зіграє з Інгульцем у 29 турі УПЛ

Сьогодні, 18 травня, у межах 29 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться 5 поєдинків. Всі матчі стартують о 15:30.

В Одесі Динамо зіграє з Чорноморцем. "Біло-синім" для чемпіонства треба просто не програти. "Моряки" наразі посідають останнє місце, тому поразка може означати, що вони вилетять у Першу лігу.

Інгулець, який також знаходиться за крок від вильоту, прийме донецький Шахтар.

Олександрія випереджає "гірників" на 5 очок. Щоб гарантувати собі "срібло" колектив Ротаня має перемагати Верес.

У Києві Лівий берег прийматиме Рух, а Ворскла гостюватиме в Черкасах.

Футбол – УПЛ-2024/25
18 травня, 29 тур

15:30 Чорноморець – Динамо

15:30 Інгулець – Шахтар

15:30 Олександрія – Верес

15:30 Лівий берег – Рух

15:30 ЛНЗ – Ворскла

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора відбулися три ключові поєдинки за четверте місце. Поразка Карпат повернула інтригу на максимум

Верес Ворскла Динамо Київ Інгулець Лівий берег ЛНЗ Олександрія Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар

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