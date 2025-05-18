Динамо в Одесі може стати чемпіоном, Шахтар зіграє з Інгульцем у 29 турі УПЛ

Сьогодні, 18 травня, у межах 29 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться 5 поєдинків. Всі матчі стартують о 15:30.

В Одесі Динамо зіграє з Чорноморцем. "Біло-синім" для чемпіонства треба просто не програти. "Моряки" наразі посідають останнє місце, тому поразка може означати, що вони вилетять у Першу лігу.

Інгулець, який також знаходиться за крок від вильоту, прийме донецький Шахтар.

Олександрія випереджає "гірників" на 5 очок. Щоб гарантувати собі "срібло" колектив Ротаня має перемагати Верес.

У Києві Лівий берег прийматиме Рух, а Ворскла гостюватиме в Черкасах.

Футбол – УПЛ-2024/25

18 травня, 29 тур

15:30 Чорноморець – Динамо

15:30 Інгулець – Шахтар

15:30 Олександрія – Верес

15:30 Лівий берег – Рух

15:30 ЛНЗ – Ворскла

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Нагадаємо, вчора відбулися три ключові поєдинки за четверте місце. Поразка Карпат повернула інтригу на максимум.