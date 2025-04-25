Інгулець та Олександрія відкриють 26 тур УПЛ
Сьогодні, 25 квітня, двома матчами стартує 26 тур чемпіонату України з футболу.
У перший ігровий слот зустрінуться Інгулець та Олександрія. Господарі арени продовжують свою гонитву за київським Динамо, а Інгулець намагатиметься покращити свої шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні. Старт поєдинку заплановано на 15:30 за київським часом.
Ввечері луганська Зоря у номінально домашньому матчі прийматиме Лівий берег. Цей поєдинок, можливо, стане останнім шансом "чорно-білих" залишитись серед претендентів на єврокубкову четвірку за підсумками сезону.
Розклад матчів 26 туру УПЛ на 25 квітня
- 15:30 Інгулець – Олександрія
- 18:00 Зоря – Лівий берег
Усі поєдинки переглянути можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.
Раніше УПЛ затвердила дати та час початку матчів 28 туру.