РБ Лейпциг на виїзді здолав Кельн у 21 турі Бундесліги

Сьогодні, 8 лютого, продовжився 21-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

РБ Лейпциг здобув виїзну перемогу над Кельном. У середині першого тайму Баумгартнер вивів "биків" уперед. Господарі зуміли ненадовго відновити паритет на початку другого тайму зусиллями Тільманна, проте вирішальне слово все ж залишилося за "биками".

Далі о 18:30 футбольний день в Німеччині завершить матч між Баварією та Гоффенгаймом.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

21 тур, 8 лютого

Кельн – РБ Лейпциг 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Баумгартнер, 1:1 – 51 Тільманн, 1:2 – 56 Баумгартнер

Нагадаємо, що 7 лютого, у поєдинках 21-го туру Боруссія Дортмунд здолала Вольфсбург, Фрайбург переграв Вердер.