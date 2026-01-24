Українська правда
Ренн вдома поступився Лор'яну, Монако поділив очки з Гавром у 19 турі Ліги 1

Микола Літвінов — 24 січня 2026, 21:56
У суботу, 24 січня, відбулася низка матчів 19 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Лор'ян здобув впевнену виїзну перемогу над Ренном, завершивши протистояння з рахунком 2:0. Гості шокували суперника швидким голом Макенго вже на 3-й хвилині, а в другому таймі Пажі закріпив успіх своєї команди, встановивши остаточний результат.

Гавр та Монако розписали безгольову мирову, так і не зумівши вразити ворота одне одного – 0:0. Гра запам'яталася не стільки моментами, скільки кадровими втратами гостей: через травми достроково залишили поле Фис та Даср.

Далі о 22:05 футбольний день у Франції завершиться матчем між Марселем та Лансом.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
19 тур, 24 січня

Ренн – Лор'ян 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 3 Макенго, 0:2 – 77 Пажі

Гавр – Монако 0:0

Нагадаємо, що минулого дня у Лізі 1 ПСЖ із Забарним наприкінці матчу здобув перемогу над Осером

