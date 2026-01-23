Марсель орендував в Арсенала наймолодшого дебютанта в історії АПЛ
Атакувальний півзахисник Арсенала Ітан Нванері виступатиме за Марсель.
Про це повідомив офіційний сайт французького клубу.
Орендна угода розрахована до кінця сезону 2025/26. За даними порталу Transfermarkt, "каноніри" отримають за свого вихованця 1,5 мільйона євро.
Після завершення оренди Нванері повинен повернутися до Арсеналу, адже угода не містить пункту про викуп.
Ітан Нванері приєднався до академії лондонського Арсеналу у 9 років. Він пройшов усі щаблі підготовки і дебютував за основу "канонірів" у 2022 році.
На момент матчу проти Брентфорда Ітану було 15 років і 181 день. Півзахисник став наймолодшим дебютантом в історії Англійської Прем'єр-ліги та Арсеналу.
У поточному сезоні 18-річний футболіст зіграв за "канонірів" 12 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол. Його трансферна вартість становить 40 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Арсенал побив рекорд за кількістю перемог поспіль у Лізі чемпіонів. Підопічні Мікеля Артети довели виграшну серію до семи матчів.