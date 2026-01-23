Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Марсель орендував в Арсенала наймолодшого дебютанта в історії АПЛ

Сергій Шаховець — 23 січня 2026, 18:00
Марсель орендував в Арсенала наймолодшого дебютанта в історії АПЛ
Ітан Нванері (по центру)
ФК Марсель

Атакувальний півзахисник Арсенала Ітан Нванері виступатиме за Марсель.

Про це повідомив офіційний сайт французького клубу.

Орендна угода розрахована до кінця сезону 2025/26. За даними порталу Transfermarkt, "каноніри" отримають за свого вихованця 1,5 мільйона євро.

Після завершення оренди Нванері повинен повернутися до Арсеналу, адже угода не містить пункту про викуп.

Ітан Нванері приєднався до академії лондонського Арсеналу у 9 років. Він пройшов усі щаблі підготовки і дебютував за основу "канонірів" у 2022 році.

На момент матчу проти Брентфорда Ітану було 15 років і 181 день. Півзахисник став наймолодшим дебютантом в історії Англійської Прем'єр-ліги та Арсеналу.

У поточному сезоні 18-річний футболіст зіграв за "канонірів" 12 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол. Його трансферна вартість становить 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал побив рекорд за кількістю перемог поспіль у Лізі чемпіонів. Підопічні Мікеля Артети довели виграшну серію до семи матчів.

Футбольні трансфери Арсенал Лондон Ітан Нванері Олімпік Марсель

Футбольні трансфери

Клуб Першої ліги підпише колишнього захисника Вердера – ЗМІ
Ексфорвард Манчестер Сіті зацікавив два топклуби АПЛ
ФІФА заблокувала трансфер скандального форварда Динамо до Румунії
Тоттенгем підписав 19-річного бразильського захисника за 13 млн фунтів
Ексхавбек Карпат підпише контракт з Інгульцем – ЗМІ

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік