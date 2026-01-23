Марсель орендував в Арсенала наймолодшого дебютанта в історії АПЛ

Атакувальний півзахисник Арсенала Ітан Нванері виступатиме за Марсель.

Про це повідомив офіційний сайт французького клубу.

Орендна угода розрахована до кінця сезону 2025/26. За даними порталу Transfermarkt, "каноніри" отримають за свого вихованця 1,5 мільйона євро.

𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 𝚃𝚆𝙾 - From 𝑵𝒐𝒓𝒕𝒉 London to 𝑺𝒐𝒖𝒕𝒉 of France 🔃🌦️



WelcOMe 𝑬𝒕𝒉𝒂𝒏 𝑵𝒘𝒂𝒏𝒆𝒓𝒊 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💙 pic.twitter.com/2FLUv2zOMG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 23, 2026

Після завершення оренди Нванері повинен повернутися до Арсеналу, адже угода не містить пункту про викуп.

Ітан Нванері приєднався до академії лондонського Арсеналу у 9 років. Він пройшов усі щаблі підготовки і дебютував за основу "канонірів" у 2022 році.

На момент матчу проти Брентфорда Ітану було 15 років і 181 день. Півзахисник став наймолодшим дебютантом в історії Англійської Прем'єр-ліги та Арсеналу.

У поточному сезоні 18-річний футболіст зіграв за "канонірів" 12 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол. Його трансферна вартість становить 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал побив рекорд за кількістю перемог поспіль у Лізі чемпіонів. Підопічні Мікеля Артети довели виграшну серію до семи матчів.