Еспаньйол призначив легендарного іспанця новим спортивним директором

Рамон Мончі призначений на посаду спортивного директора Еспаньйола.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Умови та терміни дії угоди не розголошуються. Раніше повідомлялося, що Мончі приваблює проєкт американського підприємця Алана Пейса, який є власником компанії Velocity Sport Limited – мажоритарного акціонера Еспаньйола.

57-річний іспанський фахівець найбільше відомий за роботою спортивним директором Севільї в 2000 – 2017 і 2019 – 2023 роках. Саме під керівництвом Мончі клуб пережив найуспішніший період у своїй історії, 7 разів вигравши Лігу Європи. Також обіймав посади спортивного директора в Ромі (2017 – 2019 роки) та Астон Віллі (2023 – 2025).

Наразі Еспаньйол посідає 14 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.