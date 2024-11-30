Хеттрик Твердохліба приніс Кривбасу перемогу над Поліссям: огляд матчу УПЛ

Криворізький Кривбас здобув переконливу перемогу над житомирським Поліссям у матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Усі три м'ячі за криворіжців забив нападник Єгор Твердохліб.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

15 тур, 30 листопада

Кривбас (Кривий Ріг) – Полісся (Житомир) 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Твердохліб, 1:1 - 63 Гуцуляк, 2:1 - 72 Твердохліб, 3:1 - 86 Твердохліб

Кривбас: Маханьков, Бандейра (Задерака, 89), Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго (к), Іліч, Кузик, Твердохліб, Шевченко (Бізімана, 68), Микитишин (Каменський, 80), Соса (Кожушко, 89).

Полісся: Волинець, Матіч, Сарапій, Тейлор (Михайліченко, 71), Смоляков, Мельниченко, Крушинський (Соуза Кауа, 80), Лєднєв (Мустафаєв, 71), Гуцуляк, Назаренко (к), Венделл (Макуана, 46).

Попередження: Драмбаєв 90+1, Бандейра 84 – Макуана 49, Матіч 51, Смоляков 84.

Кривбас наступний матч зіграє 7 грудня проти Чорноморця, Полісся 4 грудня зустрінеться з Рухом.

Напередодні Інгулець із Петрового сенсаційно на виїзді розгромив полтавську Ворсклу. Це стало першою перемогою підопічних Василя Кобіна в цьому сезоні УПЛ.