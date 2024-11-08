Ворскла Максимова здобула першу перемогу: огляд матчу УПЛ проти Чорноморця

Полтавська Ворскла здобула мінімальну перемогу над одеським Чорноморцем у матчі 13 туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

8 листопада, 13 тур

Чорноморець – Ворскла 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 79 Ндукве

Чорноморець: Рудько – Бутко, Удод, Скиба, Білошевський (Кисіль, 88), Шпорн (Єрмаков, 78), Габелок (Лацабідзе, 46), Янаков, Петряк, Хобленко (Попов, 46), Кайо Гомес (Сігеєв, 88).

Ворскла: Ісенко – Бацула, Гучек, Пердута, Крупський, Скляр, Челядін (Чорноморець, 80), Ієде (Корнієнко, 89), Ковталюк (Ндукве, 59), Кане, Мякушко (Нестеренко, 59).

Зауважимо, що це перша перемога для полтавців після призначення Юрія Максимова на посаду головного тренера команди.

Нагадаємо, що попередній тур був провальним для кожного з колективів. Чорноморець дав бій Шахтарю, але все одно залишився без очок. Ворскла після помилки власного гравця поступилася Колосу.