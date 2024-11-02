Карпати розгромили Лівий берег: огляд матчу УПЛ

Львівські Карпати здобули розгромну перемогу над столичним Лівим берегом у матчі 12 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Огляд

Чемпіонат України – УПЛ

2 листопада, 12 тур

Карпати (Львів) – Лівий берег (Київ) 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 71 Підлепенець, 2:0 – 75 Очеретько (пен), 3:0 – 90+1 Очеретько

Карпати у наступному турі зустрінуться з Олександрією, їх матч відбудеться 8 листопада. Лівий берег в той же день прийме Інгулець.

Напередодні львівський клуб оголосив про підписання нового тренера воротарів Юрія Шевчука.