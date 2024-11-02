Карпати розгромили Лівий берег: огляд матчу УПЛ
ФК Лівий берег
Львівські Карпати здобули розгромну перемогу над столичним Лівим берегом у матчі 12 туру Української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0.
Огляд
Чемпіонат України – УПЛ
2 листопада, 12 тур
Карпати (Львів) – Лівий берег (Київ) 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 71 Підлепенець, 2:0 – 75 Очеретько (пен), 3:0 – 90+1 Очеретько
Карпати у наступному турі зустрінуться з Олександрією, їх матч відбудеться 8 листопада. Лівий берег в той же день прийме Інгулець.
Напередодні львівський клуб оголосив про підписання нового тренера воротарів Юрія Шевчука.