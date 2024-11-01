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Карпати оголосили про перехід нового тренера

Олександр Булава — 1 листопада, 16:30
Карпати оголосили про перехід нового тренера
Юрій Шевчук
ФК Карпати

Львівські Карпати оголосили про підписання нового тренера воротарів Юрія Шевчука.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річний фахівець, останньою командою якого була Ворскла, допомагатиме Богдану Шусту в роботі з воротарями першої команди. Деталі угоди не розголошуються.

Зазначимо, що Шевчук розпочав свою ігрову кар'єру саме у Львові, де виступа за третю команду Карпат. Також пограв за тернопільську Ниву, ФК Львів, та Рух.

"Я переїхав до Львова, коли мені було 16 років. Тривалий час я виступав тут і зараз фактично повертаюся до свого другого рідного міста. У Карпатах сильні воротарі. Одне з моїх завдань – допомогти хлопцям прогресувати. Вдячний за запрошення і намагатимуся виправдати довіру. Очікую на якісну та плідну співпрацю – мені дуже цікаво розпочати роботу в клубі", – розповів Шевчук.

Напередодні Карпати поступились Руху в 1/8 фіналу Кубку України. Наступний матч команда зіграє 2 листопада проти Лівого берега в межах УПЛ.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ

Карпати

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