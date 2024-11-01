Карпати оголосили про перехід нового тренера

Львівські Карпати оголосили про підписання нового тренера воротарів Юрія Шевчука.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річний фахівець, останньою командою якого була Ворскла, допомагатиме Богдану Шусту в роботі з воротарями першої команди. Деталі угоди не розголошуються.

Зазначимо, що Шевчук розпочав свою ігрову кар'єру саме у Львові, де виступа за третю команду Карпат. Також пограв за тернопільську Ниву, ФК Львів, та Рух.