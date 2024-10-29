Атлетик в більшості не зумів обіграти Мальорку в 11 турі Ла Ліги

Одинадцятий тур іспанської Ла Ліги завершався в понеділок, 28 жовтня поєдинком між Мальоркою так Атлетиком з Більбао. Матч завершився нульовою нічиєю.

Господарі поля з 23-ї хвилин грали в меншості після того, як другу жовту картку отримав півзахисник Саму Коста.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

28 жовтня, 11 тур

Мальорка – Атлетик – 0:0 (0:0)

Мальорка та Атлетик після цього матчу залишилися сусідами по турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Вони набрали по 18 очок і ділять 5 – 8 місця з Бетісом та Осасуною.

Нагадаємо, основний голкіпер Атлетика Унаї Сімон фінішував другим у голосуванні за Трофей Лева Яшина найкращому воротареві світу.

У неділю, 27 жовтня, Атлетико Мадрид на виїзді мінімально програв Бетісу.