Найкращий результат за 26 років: українські фігуристи здобули другу медаль на ЮЧС-2026

Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль стали бронзовими призерами юніорського чемпіонату світу в спортивних парах.

У ритмічному танці Підгайна та Коваль із результатом 65,45 бала показали третій результат. Натомість довільну програму вони виконали на 98,87 бала, що стало другим результатом серед усіх пар.

У підсумку українська пара набрала 164,32 бала та здобула "бронзу". Відставання від переможців склало 2,39 бала.

Ще одна українська пара – Тетяна Бєлодонова та Іван Качур – посіла 12-те місце.

Це перша для України медаль на юніорському чемпіонаті світу в танцях на льоду за останні 11 років. Востаннє українці піднімалися на п'єдестал у 2015 році, коли Олександра Назарова та Максим Нікітін також вибороли бронзові нагороди.

Юніорський чемпіонат світу-2026 з фігурного катання, Танці на льоду

Хана Марія Абоян та Даніїл Веселухін (США) – 166.71 бала Амбре Пер'є Джанезіні та Семюель Бланк Клаперман (Франція) – 164.88 Ірина Підгайна та Артем Коваль (Україна) – 164.32

...

12. Тетяна Бєлодонова та Іван Качур (Україна) – 133.94

Нагадаємо, напередодні "бронзу" здобули українські фігуристи Ганна Еррера та Іван Хобта.

Україна показала на ЮЧС-2026 найкращий результат за 26 років. Востаннє дві нагороди вдалось здобути у 2000 році, тоді "золото" та "срібло" серед пар здобули Альона Савченко й Станіслав Морозов та Юлія Обертас і Дмитро Паламарчук.