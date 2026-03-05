Українські фігуристи виграли "бронзу" юніорського чемпіонату світу

Українські фігуристи Ганна Еррера та Іван Хобта стали бронзовими призерами юніорського чемпіонату світу в спортивних парах.

Виступ нашого дуету у довільній програмі судді оцінили в 103,2, а загальна оцінка склала 160,15, чого вистачило для того, аби піднятися на п'єдестал пошани. Зазначимо, що після короткої програми Ганна та Іван були 5-ми з результатом 56.95.

Перемогу здобула канадська пара у складі Ави Кемп та Йонатана Єлізарова, які за сумою двох прокатів набрали 167,90 балів, а "срібло" виграли їх земляки Жасмін Дероше та Кіран Трешер (162,25).

Загалом для Хобти це друга медаль у кар'єрі на юніорському чемпіонаті світу. У 2023 році він виборов "бронзу" у парі з Віолеттою Сєровою.

Нагадаємо, у 2025 році "срібло" у спортивних парах на юніорському чемпіонаті світу вибороли українці Софія Голіченко та Артем Даренський.