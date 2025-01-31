Українські фігуристи пройшли в довільну програму чемпіонату Європи-2025

У п'ятницю, 31 січня, в естонському Талліні у межах чемпіонату Європи-2025 з фігурного катання відбулися змагання у ритмічному танці на льоду.

Україна була представлена тандемом Марії Пінчук та Микити Погорєлова, які демонстрували свою програму 18-ми.

За ритмічний танець українські фігуристи отримали від суддів оцінку 60,69 бала. Для того, щоб кваліфікуватися в довільну програму, їм треба було випередити 10 з 30 учасників. І вони зробили це, одразу ж продемонструвавши результат кращий, ніж в 10 суперників перед ними.

У підсумку Пінчук та Погорєлов пройшли в довільну програму змагань з 20-го місця, програвши лідерам ритм-танцю, дуету з Італії Шарлен Гіньяр та Марко Фаббрі 23,54 бала.

ISU

Варто зазначити, що Марія та Микита виступлять в довільній програмі у межах чемпіонату Європи втретє поспіль. Раніше вони домоглися цього в 2023 (15 місце) та 2024 (17 місце) роках.

Свою довільну програму на чемпіонаті Європи-2025 з фігурного катання Марія Пінчук та Микита Погорєлов покажуть завтра, 1 лютого. Початок змагань запланований на 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що сьогодні Ірина Підгайна та Артем Коваль стали переможцями міжнародного турніру 3rd EDGE Cup 2025, який проходив у Польщі.