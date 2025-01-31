Два золота Олімпійських ігор, 5 тріумфів на чемпіонатах світу: помер легендарний американський фігурист

У 95-річному віці пішов у засвіти легендарний американський фігурист Дік Баттон.

Про це повідомила Асоціація фігурного катання США.

Баттон помер у четвер у Північному Салемі, Нью-Йорк. Його смерть підтвердив син Едвард, який не вказав причини, хоча Баттон мав проблеми зі здоров'ям.

Він вигравав золото Олімпійських ігор 1948 та 1952 в одиночці. З 1948 до 1952 здобув 5 золотих медалей поспіль на чемпіонатах світу. Також 7 разів ставав чемпіоном США.

Дік вигравав чемпіонат Європи 1948 року. Після його перемоги представників США більше не кликали на турнір.

Баттон був першим, хто приземлився після подвійного акселя на офіційних змаганнях, а також був першим, хто на офіційному турнірі виконав елемент потрійний стрибок.

Згодом розпочав коментаторську роботу, висвітивши кілька десятків головних турнірів світу з фігурного катання.

Нагадаємо, вчора в США зіткнулися пасажирський літак та військовий вертоліт. Це призвело до загибелі 67 людей, серед яких були і відомі фігуристи.

Зазначимо, що зараз проходить чемпіонат Європи з фігурного катання. Українська пара Софія Голіченко/Артем Даренський показали особистий рекорд, але залишилися без медалей.