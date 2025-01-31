ЧЄ-2025 з фігурного катання: розклад виступів українців

У естонському Талліні продовжується чемпіонат Європи з фігурного катання.

На змаганнях виступають і представники України.

Розклад на наступні завершальні дні європейської першості:

Пʼятниця, 31 січня, 12:30 – Танці на льоду, ритмічний танець

Субота, 1 лютого, 13:00 — Танці на льоду, довільний танець*

Субота, 1 лютого, 18:00 — Чоловіки, довільна програма*

*За умови потрапляння до довільної програми

В одиночному катанні серед чоловіків за Україну буде виступати Іван Шмуратко. В запасі перебуває Кирило Марсак.

У танцях на льоду буде виступати дует Марія Пінчук/Микита Погорєлов. На двох попередніх Євро харків'янка та запоріжець посідали 15-те (2023 рік) і 17-те (2024-й) місця

Українські спортсмени Софія Голіченко та Артем Даренський посіли 11 місце у загальному заліку довільної програми. Фігуристи набрали 108.22 балів за свій виступ.

В одиночному катанні серед жінок Анастасія Гожва не зуміла подолати кваліфікацію, посівши 27-ме місце.

Нагадаємо, сьогодні пішов з життя легендарний американський фігурист Дік Баттон, який виграв дві Олімпіади та 5 разів ставав чемпіоном світу.