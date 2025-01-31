Українці Підгайна та Коваль виграли міжнародний турнір з фігурного катання

Ірина Підгайна та Артме Коваль (по центру)

У польському Катовіце завершився міжнародний турнір з фігурного катання 3rd EDGE Cup 2025, переможцями якого стали українці Ірина Підгайна та Артем Коваль.

Про це досягнення українських спортсменів повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Український танцювальний дует виборов золоті медалі у спортивних танцях на льоду серед юніорів.

Підгайна та Коваль мали статус лідерів після виконання ритмічного танцю, отримавши 69,09 бала. Їхній виступ у довільному танці був оцінений у 97,15 бала. Завдяки цьому українці в сумі отримали 166,24 бала, що дозволило їм із серйозним відривом виграти змагання.

Із результатом 143,82 бала "срібло" здобули німці Аніта та Андреас Штрауб. Зофія Гжегожевськая та Олег Муратов (уродженець Харкова, раніше виступав за Росію), які представляли Польщу, стали бронзовими призерами (135,09).

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом виступів українців на чемпіонаті Європи 2025 року з фігурного катання.