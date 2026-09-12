Марсак розпочав сезон зі "срібла" на турнірі в Естонії

Український фігурист Кирило Марсак виборов срібну медаль на турнірі Tallinn Open-2026 в Естонії, розпочавши новий міжнародний сезон із нагороди.

Виконавши коротку програму на оцінку 75.51 бала та здобувши 144.46 бала за довільний прокат, Марсак завершив змагання на третій та другій проміжних позиціях відповідно. Загальний результат у 219.97 бала дозволив українському фігуристу завоювати срібну медаль турніру.

Tallinn Open-2026. Чоловіки, одиночне катання

Михаїл Селевко (Естонія) – 251.91 (85.36 + 166.55) бала Кирило Марсак (Україна) – 219.97 (75.51 + 144.46) Арлет Леванді (Естонія) – 210.70 (76.67 + 134.03)

Нагадаємо, що навесні Кирило Марсак з особистим рекорд виступив на ЧС-2026. Він посів підсумкове 13 місце.

Також зауважимо, що Марсак був єдиним представником України у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026. У короткій програмі він посів 11 місце, а за підсумком двох програм зайняв 19 місце, показавши найкращий результат України за останні 24 роки в чоловічому катанні.