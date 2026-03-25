Голіченко та Даренський кваліфікувалися у довільну програму на чемпіонаті світу

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський гарантували собі участь у довільній програмі серед спортивних пар на чемпіонаті світу 2026 року в Празі.

У короткій програмі на турнірі на празькій "О2 Арені" змагається 21 пара, з яких до наступного етапу проходить 20 найкращих дуетів. За свій прокат український дует отримав 58,85 бала: 33,30 за технічні елементи та 25,55 за компоненти програми.

Голіченко та Даренський виступали четвертими і за підсумками свого прокату одразу обійшли дві пари, що достроково гарантувало їм вихід у наступний етап.

Зауважимо, що Софія та Артем відбираються до довільної програми на третьому чемпіонаті світу поспіль, посівши 17-те місце за підсумками світових першостей 2024 та 2025 років.

Прокат довільної програми спортивних пар на чемпіонаті світу запланований на четвер, 26 березня о 19:35.

Нагадаємо, напередодні змагань, Артем Даренський прикріпив на свої ковзани патріотичні наліпки із зображенням тризуба Збройних сил України.