Український фігурист Даренський розмістив наліпку з тризубом ЗСУ на своїх ковзанах перед чемпіонатом світу

Український фігурист Артем Даренський прикріпив патріотичні наліпки, серед яких є тризуб Збройних сил України, на свої ковзани перед виступом на чемпіонаті світу 2026 року в Празі.

За словами Артема, він віддав одну з наліпок дітям.

"Я одну наклейку вже дітям віддав. А це у мене тризуб ЗСУ. Сподіваюся, що ISU не помітять, бо вони до таких речей трошки...".

Фігурист додав, що під час тренувань організатори поки не висловлювали зауважень щодо цього.

"Скажімо так: були питання, щоб ми не показували якісь там матеріали, якісь логотипи, але ці наліпки, наче, не підпадають під санкції ISU (прим. – Міжнародний союз ковзанярів). Чи боюсь їх? Нехай вони мені скажуть, що це означає спершу, але поки що на тренуванні нічого не сказали".

Зауважимо, що виступ Артема Даренського та Софії Голіченко на світовій першості, яка триває з 23 по 26 березня в Чехії, запланований на середу, 25 березня.

Нагадаємо, раніше Даренський розкритикував участь натуралізованих російських спортсменів в Олімпіаді-2026, звинувативши їх у приховуванні справжніх поглядів під прапорами інших країн.